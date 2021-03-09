«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за неудаление информации о митинге в поддержку Навального
Российскую социальную сеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить публикацию с анонсом акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в январе 2021 года
Российскую социальную сеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить публикацию с анонсом акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в январе 2021 года.
Решение о штрафе принял мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры и Роскомнадзора.
Соцсеть признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российскими законами.
За день до протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, 22 января, Роскомнадзор направил уведомление ООО «ВКонтакте» об удалении публикации с призывом к участию в несанкционированном митинге. Информацию нужно было удалить в течение 24 часов, но соцсеть этого не сделала.
Ранее по аналогичной статье оштрафовали соцсеть «Одноклассники» на 4 млн рублей.