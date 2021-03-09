Росреестр скрыл данные о теще и сыне предполагаемого отравителя Навального
Росреестр скрыл в базе ЕГРН сведения о теще и сыне сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого называют одним из отравителей Алексея Навального. Ранее ведомство скрыло данные о супруге силовика
Росреестр скрыл в базе ЕГРН сведения о теще и сыне сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого называют одним из отравителей Алексея Навального. Ранее ведомство скрыло данные о супруге силовика.
«Открытые медиа» сообщают, что в выписке из ЕГРН на квартиру на Суздальской улице в Москве, которая фигурирует в деле против юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь, вместо сына и тещи Константина Кудрявцева указана «Российская Федерация».
Ранее собственниками этого объекта недвижимости числились жена, сын и теща сотрудника ФСБ. Все трое числятся потерпевшими по делу Соболь, при этом сам Кудрявцев в материалах не упоминается. Следователи также ни разу его не допросили.
Напомним, что после публикации расследования о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению Алексея Навального ядом «Новичок» Любовь Соболь приехала к дому фигуранта расследования Константина Кудрявцева, чтобы задать ему несколько вопросов. После этого юриста обвинили в незаконном проникновении в жилище. Дело было возбуждено по заявлению тещи сотрудника ФСБ.