IT-бизнес посоветовал Володину «выпить таблетки» из-за анонса новых законов по регулированию интернета
Российские IT-специалисты посоветовали спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия») «выпить таблетки» в ответ на его заявление о новых законах в сфере «защиты цифрового суверенитета»
Российские IT-специалисты посоветовали спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия») «выпить таблетки» в ответ на его заявление о новых законах в сфере «защиты цифрового суверенитета». Новые законы парламентарий анонсировал после того, как соцсеть Facebook заблокировала публикации российских СМИ, которые были уличены в государственной пропаганде.
Эксперты в IT-сфере напомнили властям, что в стране уже действуют законы, которые позволяют в любой момент блокировать социальные сети. При этом из-за блокировки пострадает в первую очередь российский бизнес.
«Мы не первый год слышим наезды и угрозы в адрес западных социальных сетей. Но те никак не хотят подчиняться, и поэтому шантаж продолжается. При этом люди, которые не оставляют попыток взять под контроль иностранные социальные медиа, - немного сумасшедшие. Володину надо выпить таблеток. Это вообще не его уровень», - заявил порталу Znak.com директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.
Эксперты отрасли считают, что если российское руководство все же принудит социальные сети к цензуре и выполнению требований новых законов, то в конечном счете пострадают не только Facebook или Twitter, но и отечественные интернет-платформы. Российским соцсетям придется содержать огромный штат людей, которые будут цензурировать и удалять публикации, которые не нравятся властям. При этом иностранные платформы все равно не будут заниматься цензурой «по звонку» российских чиновников. Кроме того, интернет-пользователи предпочтут пользоваться соцсетями без цензуры.
В итоге, российские соцсети будут терять пользователей и прибыль, но увеличивать расходы на цензурирование.