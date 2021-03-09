09 марта 2021, 12:59
Власти США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35
Власти США пригрозили Египту санкциями в случае реализации планов по покупке российских истребителей Су-35. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главе МИД Египта Самеху Шухри в телефонном разговоре
Фото: militaryarms.ru
Власти США пригрозили Египту санкциями в случае реализации планов по покупке российских истребителей Су-35. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главе МИД Египта Самеху Шухри в телефонном разговоре, передает Al Jazeera.
Ранее Россия договорилась с Египтом о поставке боевых истребителей Су-35 на 2 млрд долларов. При этом официальный Каир является партнером США и в рамках этого партнерства получает каждый год 1,3 млрд долларов в качестве военной помощи.
Теперь же Египет может лишиться этих денег из-за сделки с Россией.
Москва информацию о санкциях против Египта из-за покупки российских самолетов пока не прокомментировала.