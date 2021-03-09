Меню
В мире
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
09 марта 2021, 12:56

США обвинили Россию в «старых уловках» по дискредитации импортных вакцин против COVID-19

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские сайты в распространении ложной информации об импортных вакцинах против коронавируса. В ведомстве считают, что эти сайты связаны с российскими спецслужбами

США обвинили Россию в «старых уловках» по дискредитации импортных вакцин против COVID-19
Фото: osnmedia.ru

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские сайты в распространении ложной информации об импортных вакцинах против коронавируса. В ведомстве считают, что эти сайты связаны с российскими спецслужбами.

Нед Прайс считает, что Кремль «в гонке вакцин» использует «старые уловки» и подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о препаратах против COVID-19, которые «спасают жизни».

Другой представитель Госдепа сообщил агентству Reuters, что распространением фейковой информации об импортных вакцинах занимаются сайты News Front, который контролирует ФСБ России, а также New Eastern Outlook и Oriental Review, которыми управляет Служба внешней разведки (СВР). В дезинформации подозревают и сайт Rebel Inside, контролируемый ГРУ (сейчас этот сайт уже не функционирует).

Информационной атаке подвергаются вакцины Moderna и Pfizer, которые были одобрены американскими властями для использования.

Материалы по теме
Россияне подготовили петицию с призывом к Владимиру Путину привиться «Спутником V»
В даркнете в продаже появились импортные вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации
Глава Забайкалья пытался записаться на прививку от коронавируса через горячую линию. У него ничего не вышло
Сейчас на главной
Авария на подводном трубопроводе «Сибура» в ХМАО могла произойти из-за дефектов трубы
экологическая катастрофа
Авария на подводном трубопроводе «Сибура» в ХМАО могла произойти из-за дефектов трубы
По данным ведомства, причиной аварии и утечки широкой фракции легких углеводородов стали дефекты подводного трубопровода. В Ростехнадзоре сообщили, что труба не выдержала нагрузки
Медикам, учителям, летчикам и пожарным предоставили возможность досрочного выхода на пенсию
пенсия
Медикам, учителям, летчикам и пожарным предоставили возможность досрочного выхода на пенсию
В соответствии с постановлением главы кабинета министров, для указанных профессий в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и допобразования
Бизнес
IT-бизнес посоветовал Володину «выпить таблетки» из-за анонса новых законов по регулированию интернета
Российские IT-специалисты посоветовали спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия») «выпить таблетки» в ответ на его заявление о новых законах в сфере «защиты цифрового суверенитета»
«Вырос в домике семь на восемь»
Александр Лукашенко
«Вырос в домике семь на восемь»
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал расследование об активах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Перечисленное в расследовании имущество не указано в декларации главы государства
Москва и Татарстан стали лидерами по количеству коррупционных преступлений
коррупция
Москва и Татарстан стали лидерами по количеству коррупционных преступлений
Москва и республика Татарстан стали лидерами среди российских регионов по количеству зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. Рейтинг самых коррупционных регионов был составлен Генеральной прокуратурой
Россиян предупредили о повышении размера взноса на капитальный ремонт
ЖКХ
Россиян предупредили о повышении размера взноса на капитальный ремонт
В среднем плата за капремонт вырастет на 6%, сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.
Общество
Синоптики предупредили россиян об аномальных для марта морозах
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве дневная температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью ожидаются 20-градусные морозы. В Московской области в ночное время термометры могут опускаться до -24 градусов и даже до -28 градусов
В России предложили значительно ограничить рекламу фастфуда
ЗОЖ
В России предложили значительно ограничить рекламу фастфуда
Руководитель Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ввести ограничения на рекламу фастфуда. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты-сборщики данных
Telegram
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты-сборщики данных
Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные российских интернет-пользователей
В Швейцарии запретили носить бурку и никаб в общественных местах
мусульмане
В Швейцарии запретили носить бурку и никаб в общественных местах
В Швейцарии запретили мусульманским женщинам носить бурку и никаб в общественных местах. Соответствующие поправки планируется в ближайшее время внести в Конституцию страны
Организация «За права человека» Льва Пономарева объявила о самороспуске
инагенты
Организация «За права человека» Льва Пономарева объявила о самороспуске
На сайте правозащитной организации сообщается, что решение о ликвидации было принято в связи с высокими рисками административного и уголовного преследования членов организации по политическим мотивам
Отомсти бывшему - сдай его военкомам
8 марта
Отомсти бывшему - сдай его военкомам
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил российских женщин и девушек с 8 марта и предложил им «сдать» контакты своих бывших парней, у которых еще не закончился призывной возраст
Пенсия станет еще дальше от россиян
пенсии
Пенсия станет еще дальше от россиян
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опроверг слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что власти не планируют снова повышать пенсионный возраст
Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в середине весны
коронавирус
Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в середине весны
Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в середине весны произойдет не снижение, как говорят власти, а повышение уровня заболеваемости COVID-19 среди россиян
В ХМАО на реке Обь произошла авария на подводном трубопроводе «Сибура»
экологическая катастрофа
В ХМАО на реке Обь произошла авария на подводном трубопроводе «Сибура»
В Ханты-Мансийском АО на реке Обь произошла утечка широкой фракции легких углеводородов (продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата, в быту газомоторное топливо)
«Отрубленные руки, которые увозят из Расчленинграда»
реклама
«Отрубленные руки, которые увозят из Расчленинграда»
Оператор петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» обновил формат услуг упаковки багажа и зарегистрировал новый товарный знак. Пользователи соцсетей увидели в логотипе багажной службы отсылку к нескольким убийствам с расчленением
Чиновники не выполняют свои функции
лекарства
Чиновники не выполняют свои функции
Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков сообщил, что в льготных лекарствах на сегодняшний день нуждаются 10 тысяч жителей области. Ситуацию с обеспечением лекарствами депутат назвал катастрофической
В России от коронавируса с начала пандемии скончались более 200 тысяч человек
коронавирус
В России от коронавируса с начала пандемии скончались более 200 тысяч человек
В России от коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 200 432 человека. Такие данные приводит Росстат. При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от новой инфекции умерли 88 285 человек