США обвинили Россию в «старых уловках» по дискредитации импортных вакцин против COVID-19
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские сайты в распространении ложной информации об импортных вакцинах против коронавируса. В ведомстве считают, что эти сайты связаны с российскими спецслужбами
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские сайты в распространении ложной информации об импортных вакцинах против коронавируса. В ведомстве считают, что эти сайты связаны с российскими спецслужбами.
Нед Прайс считает, что Кремль «в гонке вакцин» использует «старые уловки» и подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о препаратах против COVID-19, которые «спасают жизни».
Другой представитель Госдепа сообщил агентству Reuters, что распространением фейковой информации об импортных вакцинах занимаются сайты News Front, который контролирует ФСБ России, а также New Eastern Outlook и Oriental Review, которыми управляет Служба внешней разведки (СВР). В дезинформации подозревают и сайт Rebel Inside, контролируемый ГРУ (сейчас этот сайт уже не функционирует).
Информационной атаке подвергаются вакцины Moderna и Pfizer, которые были одобрены американскими властями для использования.