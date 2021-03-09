Москва и Татарстан стали лидерами по количеству коррупционных преступлений
Москва и республика Татарстан стали лидерами среди российских регионов по количеству зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. Рейтинг самых коррупционных регионов был составлен Генеральной прокуратурой
Москва и республика Татарстан стали лидерами среди российских регионов по количеству зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. Рейтинг самых коррупционных регионов был составлен Генеральной прокуратурой.
В первой десятке регионов с высоким уровнем коррупции помимо Москвы и Татарстана оказались Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, республика Дагестан и Пермский край, сообщает РИА Новости.
На Чукотке, в Еврейской автономной области, в Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях, напротив, был зафиксирован низкий уровень взяточничества.
В Генпрокуратуре такие результаты объяснили тем, что высокий уровень коррупции характерен для регионов, в которых сосредоточены основные финансовые активы, крупные предприятия и органы федеральной власти.