Депутат от «Единой России» предложил сажать на три года за ложные сведения о росте цен на продукты
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за «провоцирование» роста цен на продукты. Провоцированием, в том числе, считается ложные сообщения о подорожании товаров
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за «провоцирование» роста цен на продукты. Провоцированием, в том числе, считается ложные сообщения о подорожании товаров.
Документ дополняет статью 185.3 УК РФ. В случае принятия законопроекта, статья будет называться: «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
Наказанием по новой статье станут штраф в размере 200-500 тысяч рублей для физических лиц или лишение свободы на срок до 3 лет. Для юрлиц размер штрафа составит 500-800 тысяч рублей.
Депутат выборный считает, что распространение фейковой информации о росте цен может спровоцировать подорожание мяса, рыбы, яиц, сахара и других продуктов, а также вызвать дефицит товаров в магазине.
«Наживаться на кризисе - цинично. И это должно караться по закону», - заявил единоросс.