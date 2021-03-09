ФСБ насчитала на протестных митингах в поддержку Навального 90 тысяч человек
Федеральная служба безопасности России насчитала более 90 тысяч участников на акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Это больше, чем официальные данные властей, но меньше данных, которые предоставили соратники оппозиционера
Федеральная служба безопасности России насчитала более 90 тысяч участников на акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Это больше, чем официальные данные властей, но меньше данных, которые предоставили соратники оппозиционера (200-300 тысяч человек по всей России).
В закрытой сводке ФСБ также сообщается, что 23 и 31 января на акциях протеста были задержаны около 12 тысяч человек (по данным проекта «ОВД Инфо», 10 тысяч человек), в числе которых был 761 несовершеннолетний.
«Медуза» со ссылкой на данные ФСБ сообщает, что в протестных митингах приняли участие десять военнослужащих. В документе спецслужбы отмечается, что на митинги они намеренно пришли в форме, чтобы «дискредитировать» российскую армию. Сейчас в отношении «сочувствующих Навальному» военных проводится проверка.
Кроме того, сочувствующие оппозиционерам нашлись и в Росгвардии, сотрудники которой участвуют в разгоне протестов. В ФСБ выявили факты оказания помощи силовиками активистам штаба Навального в Санкт-Петербурге «путем предоставления сведений о количестве войсковых нарядов и их экипировке». Также сообщается, что родственники некоторых рогвардейцев осуществляли призывы в соцсетях к участию в протестах.