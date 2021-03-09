Россиян предупредили о повышении размера взноса на капитальный ремонт
В среднем плата за капремонт вырастет на 6%, сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.
В России в текущем году вырастет размер платы за капитальный ремонт, который с граждан стали взимать несколько лет назад.
В среднем плата за капремонт вырастет на 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анну Мамонову.
В прошлом году средний размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составил 8,26 рубля на квадратный метр. В текущем году тариф повысится до 9 рублей за квадратный метр.
По данным экспертов, в Москве рост тарифа составил 3,5% (19,52 рубля вместо 18,86 рубля), в Белгородской области – 2,3% (8,85 рубля за кв.м против 8,65 рубля), в Воронежской области – 4% (9,44 рубля вместо 9,08 рубля).
Повышение размера взноса на капремонт управляющие компании объясняют подорожанием стройматериалов и инфляцией. Согласно оценкам аналитиков, объем собранных средств взносов на капремонт в 2021 году составит около 270 млрд рублей.