Команда Алексея Навального анонсировала открытие своих штабов еще в 10 городах
Начальник сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что новые представительства откроются в городах, в которых «с наибольшей вероятностью» по итогам парламентских выборов можно будет отобрать депутатские мандаты у «Единой России»
Соратники Алексея Навального объявили о планах открыть свои штабы еще в 10 российских городах.
Начальник сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что новые представительства откроются в городах, в которых «с наибольшей вероятностью» по итогам парламентских выборов можно будет отобрать депутатские мандаты у «Единой России».
В список таких городов вошли Ульяновск, Оренбург, Астрахань, Киров, Владимир, Улан-Удэ, Курск, Чита, Петрозаводск и Абакан.
Леонид Волков также призвал россиян присылать свои резюме на должность координаторов штабов в указанных городах.
Ранее команда Навального сообщила об открытии своего штаба в Махачкале, но пока оппозиционерам не удалось арендовать помещение, так как все им отказывают из страха получить проблемы с властями. Кроме того, активиста Руслана Аблякимова неизвестные избили и пригрозили «скинуть с горы», поэтому ему пришлось уехать из Махачкалы.