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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
09 марта 2021, 08:13

Синоптики предупредили россиян об аномальных для марта морозах

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве дневная температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью ожидаются 20-градусные морозы. В Московской области в ночное время термометры могут опускаться до -24 градусов и даже до -28 градусов

Синоптики предупредили россиян об аномальных для марта морозах
Фото: thirdcoastfestival.org

Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей центрально-европейской части России о наступлении аномальных для марта морозов.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве дневная температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью ожидаются 20-градусные морозы.

В Московской области в ночное время термометры могут опускаться до -24 градусов и даже до -28 градусов.

В беседе с РИА Новости синоптик сообщил, что над европейской частью России установится антициклональный режим, а погода будет «на удивление зимней».

Похолодание также ожидается в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Там температура воздуха может опускаться до 30 градусов мороза.

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