09 марта 2021, 08:13
Синоптики предупредили россиян об аномальных для марта морозах
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве дневная температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью ожидаются 20-градусные морозы. В Московской области в ночное время термометры могут опускаться до -24 градусов и даже до -28 градусов
Фото: thirdcoastfestival.org
Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей центрально-европейской части России о наступлении аномальных для марта морозов.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве дневная температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью ожидаются 20-градусные морозы.
В Московской области в ночное время термометры могут опускаться до -24 градусов и даже до -28 градусов.
В беседе с РИА Новости синоптик сообщил, что над европейской частью России установится антициклональный режим, а погода будет «на удивление зимней».
Похолодание также ожидается в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Там температура воздуха может опускаться до 30 градусов мороза.