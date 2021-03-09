В России предложили значительно ограничить рекламу фастфуда
Руководитель Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ввести ограничения на рекламу фастфуда. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко
Руководитель Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ввести ограничения на рекламу фастфуда. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.
Максим Петунин со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения заявил, что частое употребление в пищу фастфуда может привести к возникновению серьезных заболеваний. Реклама же способствует популяризации нездоровой пищи среди населения и особенно среди молодежи.
Глава института отметил также, что в России рестораны быстрого питания могут использовать любые рекламные инструменты для продвижения своей продукции. Как итог, для многих россиян фастфуд стал «стилем жизни».
Максим Петунин просит главу Минздрава способствовать введению запрета на рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете и на наружных уличных конструкциях.