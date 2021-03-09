Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты-сборщики данных
Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные российских интернет-пользователей
Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные российских интернет-пользователей. В ведомстве заявили, что деятельность этих ботов нарушает федеральный закон о защите персональных данных.
Речь идет о ботах, которые агрегируют информацию из открытых и «слитых» баз данных россиян, а затем продают эти сведения. По данным РКН, сейчас в Telegram насчитывается несколько десятков ботов-сборщиков данных.
В Роскомнадзоре также сообщили, что обратились в правоохранительные органы для установления личностей владельцев таких ботов с целью последующего их привлечения к административной и уголовной ответственности за продажу персональных данных без согласия их владельцев.
По данным РБК, после обращения надзорного ведомства к администрации Telegram, бот-сборщик данных «Глаз Бога» был отключен от всех платежных систем. Владельцы бота сообщили, что пока сервис будет бесплатным в связи с невозможностью провести оплату.