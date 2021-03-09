Кемеровский активист пожаловался в КС РФ на запрет проведения одиночных пикетов из-за коронавируса
Кемеровский активист Дмитрий Миропольцев подал в Конституционный суд РФ иск с требованием признать незаконными ограничения на проведение массовых акций во время пандемии коронавируса
Кемеровский активист Дмитрий Миропольцев подал в Конституционный суд РФ иск с требованием признать незаконными ограничения на проведение массовых акций во время пандемии коронавируса.
Активист в своей жалобе указал, что данный запрет нарушает статьи 31 и 55 Конституции РФ, которые гарантирует гражданам право на проведение и участие в публичных мероприятиях, а также запрещают законодательную деятельность, умаляющую права и свободы граждан.
Миропольцев отметил, что конституционные права граждан могут быть лишь ограничены, а не отменены. Однако во время пандемии коронавируса власти полностью запретили любые протестные мероприятия, в том числе и одиночные пикеты. При этом на провластные мероприятия данный запрет не распространяется.
«Особенно это абсурдно для одиночных пикетов. Никакой обоснованности реальными коронавирусными ограничениями такой запрет не может иметь. Пикет одиночный, значит заражать некого», - заявил активист.