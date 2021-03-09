В Швейцарии запретили носить бурку и никаб в общественных местах
В Швейцарии запретили мусульманским женщинам носить бурку и никаб в общественных местах. Соответствующие поправки планируется в ближайшее время внести в Конституцию страны
В Швейцарии запретили мусульманским женщинам носить бурку и никаб в общественных местах. Соответствующие поправки планируется в ближайшее время внести в Конституцию страны.
7 марта в Швейцарии состоялся референдум по вопросу введения запрета носить в общественных местах одежду, которая полностью скрывает лицо. За введение такого запрета высказался 51,2% граждан страны. Явка составила 51,4% .
Данная норма касается не только никаба и бурки, но также банданы и балаклавы.
С закрытым лицом запрещается появляться на улице, в транспорте, ресторанах и магазинах. Разрешается закрывать лицо в местах совершения молитвы и во время эпидемии.
Референдум инициировала национал-консервативная Швейцарская народная партия, а саму поправку продвигали под лозунгом «Стоп экстремизм», сообщает «Медуза».