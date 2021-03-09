Арендодатель потребовал от центра помощи «Насилию.нет» освободить офис
Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет», который Минюст включил в реестр иностранных агентов, выгоняют из офиса. Арендодатель попросил организацию «срочно» освободить занимаемое помещение
Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет», который Минюст включил в реестр иностранных агентов, выгоняют из офиса. Арендодатель попросил организацию «срочно» освободить занимаемое помещение.
Директор центра Анна Ривина сообщила в Facebook, что в феврале им пришло письмо якобы от Росимущества, но без подписи и печати, с требованием «освободить помещение в добровольном порядке» до 10 февраля. При этом в Росимуществе заверили, что никакого письма «Насилию.нет» не отправляли.
По словам Ривиной, после письма к ним стал приходить арендодатель «в окружении нескольких братков в кожаных куртках».
«Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение», — сообщила Анна Ривина.
Глава центра отметила, что этот адрес указан на картах и брошюрах, чтобы жертвы домашнего насилия могли сразу обратиться туда за помощью.