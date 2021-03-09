Активисту назначили компенсацию за обвинение в публикации свастики, которую силовики спутали с цифрой 55
Активист из Кемеровской области Дмитрий Миропольцев добился компенсации за протокол, который был составлен на него по административной статье «Демонстрация нацистской символики»
Активист из Кемеровской области Дмитрий Миропольцев добился компенсации за протокол, который был составлен на него по административной статье «Демонстрация нацистской символики». Мужчину пытались привлечь к ответственности на том основании, что полицейские перепутали цифру 55 со свастикой.
Калтанский районный суд присудил Дмитрию Миропольцеву компенсацию за нанесенный ему моральный ущерб в размере всего 5 тысяч рублей. Активист требовал 20 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа».
Инцидент произошел осенью 2019 года. Полицейские обнаружили в аккаунте Миропольцева фотографию с флешмоба «Покорение космоса», который проходил в Пензе. Участники акции выстроились в форме числа 55, а фотография была сделана сверху.
Полицейским показалось, что люди на фотографии изображают свастику. При этом активист лишь выложил в соцсети скриншот из видеосюжета государственного телеканала.
Позже районный суд отменил постановление о возбуждении против активиста административного дела.
Сам Миропольцев тогда сообщил, что дело против него завели в качестве мести за критику власти с его стороны. По его словам, сотрудники Центра «Э» (отдел по борьбе с экстремизмом) «перерыли весь его аккаунт» и в итоге нашли «свастику».