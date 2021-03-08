В Москве сотрудника полиции задержали по подозрению в убийстве 6-летнего сына
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали инспектора ДПС по подозрению в избиении своего 6-летнего сына. Ребенок от полученных травм скончался
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали инспектора ДПС по подозрению в избиении своего 6-летнего сына. Ребенок от полученных травм скончался.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что 8 марта к ним поступила информация об избиении ребенка в квартире дома по Пролетарскому проспекту.
Сотрудники полиции обнаружили в квартире пьяного мужчину. Он оказался сотрудником дорожно-постовой службы. Силовики вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи уже констатировали смерть ребенка.
Других подробностей о происшествии в полиции не сообщили. В свою очередь телеканал РЕН ТВ узнал, что задержанного силовика зовут Илья Хижняк. Мужчина поругался с женой, после чего женщина ушла от него. В ночь на 8 марта пьяный полицейский до смерти избил шестилетнего сына, которого мужчина взял на выходные.