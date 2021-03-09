ЕСПЧ рассмотрит жалобу девочки, которую заставили рассказать об изнасиловании 21 раз
Европейский суд по правам человека в Страсбурге коммуницировал жалобу опекуна несовершеннолетней девочки, которую во время следствия и судебного разбирательства заставили много раз повторить историю о том, как она подвергалась насилию
Европейский суд по правам человека в Страсбурге коммуницировал жалобу опекуна несовершеннолетней девочки, которую во время следствия и судебного разбирательства заставили много раз повторить историю о том, как она подвергалась насилию.
Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич рассказала «МБХ медиа», что ЕСПЧ рассмотрит проблему повторной травматизации потерпевших от сексуального насилия во время следствия и суда.
В жалобе опекун потерпевшей указал, что ребенок в ходе расследования дела подвергся жестокому обращению, а эффективные средства правовой защиты в российском законодательстве отсутствуют.
11-летняя девочка после смерти матери попала в детский дом. Там она рассказала воспитателю и психологу, что подверглась изнасилованию со стороны взрослого мужчины. Ребенка обследовал гинеколог, но следов повреждений не обнаружил. Директор детского дома решила скрыть преступление от правоохранительных органов и уничтожила бумаги, на которых были зафиксированы опросы ребенка.
Спустя некоторое время классная руководительница девочки оформила над ней опеку и отвела к психологу, где ребенок снова сообщила о насилии. Девочка рассказал, что с 6 до 11 лет ее насиловали четверо взрослых мужчин. Тогда она проживала с матерью и другой родственницей.
Один из насильников угрожал убить мать ребенка, если о насилии узнает полиция.
В 2019 году было возбуждено четыре уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. При этом во время следствия и судебного процесса потерпевшая была вынуждена более 20 раз повторить подробности изнасилований, что нанесло психологическую травму девочке.