Власти Москвы заявили о готовности к росту заболеваемости коронавирусом
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что прирост заразившихся не будет таким масштабным, как осенью прошлого года
Власти Москвы заявили о готовности города к росту заболеваемости коронавирусом и вообще к «любому сценарию развития».
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что прирост заразившихся не будет таким масштабным, как осенью прошлого года. Тем не менее, город готов к росту заболеваемости COVID-19. Койки для ковидных пациентов во временных госпиталях будут находиться в готовности к приему людей.
По данным властей, в Москве на сегодняшний день переболели коронавирусом уже более одного миллиона человек. Еще 700 тысяч поставили прививку против этой инфекции.
Отметим, что в России сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости коронавирусом. По данным на 8 марта, в стране зарегистрировано 10 253 случаев заражения COVID-19. При этом вирусологи к середине весны ожидают рост числа заболевших.