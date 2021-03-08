Организация «За права человека» Льва Пономарева объявила о самороспуске
На сайте правозащитной организации сообщается, что решение о ликвидации было принято в связи с высокими рисками административного и уголовного преследования членов организации по политическим мотивам
Общественная организация «За права человека», которой руководит Лев Пономарев (внесен в реестр иностранных агентов), объявила о самороспуске.
На сайте правозащитной организации сообщается, что решение о ликвидации было принято в связи с высокими рисками административного и уголовного преследования членов организации по политическим мотивам.
Одновременно с этим члены организации взяли на себя обязательства и дальше защищать права человека в России и мирными способами добиваться восстановления конституционного правопорядка в в стране.
Напомним, что с 1 марта вступили в силу поправки в закон об иностранных агентах, которые которые значительно ужесточают ответственность за уклонение от включения в список иноагентов (вплоть до лишения свободы сроком до двух лет).