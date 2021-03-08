Военный комиссариат по случаю 8 марта предложил женщинам «сдать» своих бывших в армию
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил российских женщин и девушек с 8 марта и предложил им «сдать» контакты своих бывших парней, у которых еще не закончился призывной возраст
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил российских женщин и девушек с 8 марта и предложил им «сдать» контакты своих бывших парней, у которых еще не закончился призывной возраст.
Поздравительный ролик выложен в Instagram администрации Ленобласти, сообщает Znak.com.
Сотрудники военкомата в качестве «подарка» предложили россиянкам делиться в комментариях контактами своих бывших возлюбленных, которых военные готовы встретить «с распростертыми объятиями» и отправить в армию.
В комиссариате также напомнили, что «настоящий мужчина должен иметь военный билет».
Примечательно, что некоторые россиянки действительно решили воспользоваться возможностью отомстить своим экс-бойфрендам и стали скидывать их контакты представителям власти.
Другие женщины, напротив, возмутились тем, что военные комиссары пытаются переложить на них свои обязанности по розыску призывников.