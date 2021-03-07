Депутат Рашкин не поверил заявлению Кремля об отсутствии планов повысить пенсионный возраст
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опроверг слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что власти не планируют снова повышать пенсионный возраст
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опроверг слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что власти не планируют снова повышать пенсионный возраст.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат сообщил, что у него есть достоверная информация о создании в правительстве рабочей группы «по анализу эффективности добычи денег в Пенсионный фонд после того, как был принят этот закон о повышении возраста на пять лет». По данным Рашкина, власти официально объявят об очередном этапе повышения пенсионного возраста после выборов в Госдуму.
Ранее Валерий Рашкин в интервью Ura.ru рассказал, что правительство считает «недостаточным» повышение возраста выхода на пенсию на пять лет. По словам парламентария, власти хотят сделать пенсионный возраст больше, чтобы «люди просто не доживали до положенных выплат».
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Чиновник заявил, что утверждение о дальнейшем повышении пенсионного возраста «неправильное».
«Я понимаю, что его это не волнует, у него огромные средства, у него все за границей, у него дети там, с гражданством. Его не столько это интересует. А граждан волнует», — заявил в ответ Валерий Рашкин.