В Центральноафриканской республике разбился вертолет с российскими военными специалистами
В Центральноафриканской республике (ЦАР) потерпел крушение вертолет, на борту которого находились военные специалисты из России
В Центральноафриканской республике (ЦАР) потерпел крушение вертолет, на борту которого находились военные специалисты из России.
О крушении вертолета с россиянами сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на источники в ЦАР.
По предварительным данным, в результате происшествия никто из военных не пострадал. Вертолет упал в болото, после чего сгорел.
Российские власти информацию о крушении воздушного судна с военными специалистами пока не подтвердили.
Отметим, что Россия в конце прошлого года сообщила о прибытии в ЦАР около 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии страны. При этом СМИ неоднократно сообщали о том, что в ЦАР находятся бойцы частной военной компании Вагнера, деятельность которой в РФ официально запрещена.