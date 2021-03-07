Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в середине весны
Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в середине весны произойдет не снижение, как говорят власти, а повышение уровня заболеваемости COVID-19 среди россиян
Российские вирусологи в середине весны ожидают роста заболеваемости коронавирусом.
Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в середине весны произойдет не снижение, как говорят власти, а повышение уровня заболеваемости COVID-19 среди россиян. Снижения же заболеваемости произойдет не раньше конца мая, сообщает РИА Новости.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что заболеваемость может держаться на одном уровне долгое время, так как в стране еще много тех, кто не болел коронавирусом.
Сейчас в России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией, а власти начали снимать карантинные ограничения. По данным оперштаба на утро 7 марта, за сутки было зарегистрировано 10 595 новых случаев заражения COVID-19.