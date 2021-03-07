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Общество
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Москва
07 марта 2021, 11:10

Правозащитники выступили в поддержку Марины Литвинович, которую хотят исключить из ОНК

Бывшие и действующие члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы подготовили открытое обращение в защиту Марины Литвинович, которую хотят исключить из комиссии

Правозащитники выступили в поддержку Марины Литвинович, которую хотят исключить из ОНК

Бывшие и действующие члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы подготовили открытое обращение в защиту Марины Литвинович, которую хотят исключить из комиссии.

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что коллеги Марины Литвинович возмущены тем, что сейчас происходит вокруг нее, в связи с чем решили обратиться в Общественную палату.

«Она очень активно работает, известна своей политической ориентацией и кого-то это не устраивает. Институт ОНК фактически разрушен, практически не осталось активных членов, которые бы реально были правозащитниками», - заявил Лев Пономарев, слова которого приводит «МБХ медиа».

Коллеги Марины Литвинович отметили, что исключение одного из самых активных членов ОНК подрывает доверие населения к этой организации.

Марина Литвинович регулярно посещает следственные изоляторы, колонии и центры временного содержания граждан. В числе тех, кого посещает правозащитница есть фигуранты громких дел и оппозиционеры.

В защиту Марину Литвинович выступили Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Ева Меркачева, Зоя Светова, Евгений Еникеев, Когершин Сагиева и другие правозащитники.

Поводом для исключения Литвинович из ОНК стало обвинение в разглашении данных следствия по делу юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в квартиру фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального.

Голосование за начало процесса исключения Литвинович из состава Московской ОНК инициировал заместитель председателя организации Николай Зуев.

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