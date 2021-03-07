В ХМАО на реке Обь произошла авария на подводном трубопроводе «Сибура»
В Ханты-Мансийском АО на реке Обь произошла утечка широкой фракции легких углеводородов (продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата, в быту газомоторное топливо)
В Ханты-Мансийском АО на реке Обь произошла утечка широкой фракции легких углеводородов (продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата, в быту газомоторное топливо). Авария произошла на продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз».
По словам очевидцев аварии, посреди реки прогремел взрыв, после чего начался пожар.
В компании «Сибур» заявили, что произошедшая авария не несет рисков для окружающей среды и населения. Однако в Ростехнадзоре усомнились в достоверности этого заявления, так как на месте аварии могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. Представитель ведомства Андрей Виль отметил, что «заявления «Сибура» об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения».
В «Сибуре» заявили, что участок, на котором произошла утечка пропан-бутана, был оперативно локализован. Сейчас сотрудники компании проводят утилизацию оставшихся углеводородов и опорожнение трубопровода.
«Сотрудники компании не пострадали, работ в момент происшествия на продуктопроводе не велось; рисков для населения и окружающей среды нет», - говорится в заявлении компании.
В ГУ МЧС по ХМАО опровергли информацию об отсутствии пострадавших в результате аварии. По данным ведомства, один человек получил ожоги. От госпитализации мужчина отказался.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сейчас на месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Чиновница отметила, что по предварительным данным произошла авария на подводном трубопроводе.