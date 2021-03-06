Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела из-за надписи про Путина в метро
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное в отношении местного жителя, который в метрополитене написал оскорбительные слова в адрес президента Владимира Путина
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное в отношении местного жителя, который в метрополитене написал оскорбительные слова в адрес президента Владимира Путина.
Дело возбуждено по статье «Вандализм», максимальное наказание по которой составляет арест сроком на три месяца.
Инцидент произошел 1 марта на станции «Ленинский проспект». Сотрудник подземки обнаружил в вагоне надпись размером 30 на 20 сантиметров, оскорбляющую Владимира Путина.
Поскольку в этом вагоне поезда камеры не было, то на поиск автора надписи ушло пять суток. По подозрению в вандализме задержали 25-летнего безработного петербуржца, который ранее был судим по наркотической статье. После допроса в полиции молодого человека отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Комсомольская правда».