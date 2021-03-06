В Москве тарифы на эвакуацию автомобилей вырастут на 15%
В Москве с 5 апреля вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей - услуга подорожает на 15%. Сейчас эвакуация транспортных средств и их хранение на штрафстоянках обходится водителю в среднем в 5 тысяч рублей
В Москве с 5 апреля вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей - услуга подорожает на 15%. Сейчас эвакуация транспортных средств и их хранение на штрафстоянках обходится водителю в среднем в 5 тысяч рублей.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что эвакуация легкового автомобиля с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. подорожает до 6 450 рублей, если водитель произведет оплату в течение двух месяцев после получения машины. Если водитель оплатит эвакуацию до получения автомобиля, то это ему обойдется дешевле - 4 837 рублей.
Сейчас эвакуация и хранение автомобилей на спецстоянках в столице стоит 5 595 и 4 196.
Чиновники заявили, что эвакуация легкового автомобиля городу в текущем году с учетом инфляции обходится в 9 130 рублей. В Дептрансе пояснили, что в эту цену заложены цены на топливо для эвакуаторов, зарплаты водителей и техников, а также расходы на ремонт.