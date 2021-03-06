Пользователи соцсетей раскритиковали логотип багажной службы Пулково за «расчлененку»
Оператор петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» обновил формат услуг упаковки багажа и зарегистрировал новый товарный знак. Пользователи соцсетей увидели в логотипе багажной службы отсылку к нескольким убийствам с расчленением
Оператор петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» обновил формат услуг упаковки багажа и зарегистрировал новый товарный знак. Пользователи соцсетей увидели в логотипе багажной службы отсылку к нескольким громким убийствам с расчленением, которые произошли в северной столице.
Издание «Бумага» сообщает, что логотипом службы упаковки багажа в Пулково стал чемодан, на котором нарисованы две руки. Картинку сопровождают название компании PACKBAG и лозунг «Сохраним важное».
Местный журналист Арсений Веснин в своем Twitter написал, что название PACKBAG можно прочитать как «расквас», а рисунок на чемодане с логотипа говорит о том, что в нем находятся «отрубленные руки, которые увозят из Расчленинграда».
Официальный представитель багажной службы заявил изданию «Подъем», что логотип уже утвердили и отправили на регистрацию, поэтому изменить уже ничего невозможно.
В пресс-службе Пулково сообщили, что логотип и слоган якобы были выбраны на основе предложений подписчиков в социальных сетях.