Владимирские депутаты потребовали от губернатора Сипягина решить проблему с лекарствами
Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков сообщил, что в льготных лекарствах на сегодняшний день нуждаются 10 тысяч жителей области. Ситуацию с обеспечением лекарствами депутат назвал катастрофической
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области потребовали от губернатора Владимира Сипягина срочно решить проблему нехватки лекарств для льготников.
Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков сообщил изданию «Подъем», что в льготных лекарствах на сегодняшний день нуждаются 10 тысяч жителей области. Ситуацию с обеспечением лекарствами депутат назвал катастрофической.
Сергей Бирюков рассказал, что его комитет в феврале обращался с этой проблемой к губернатору Сипягину, чтобы он дал оценку происходящему. Однако глава региона никаких заявлений по теме лекарственного обеспечения не делал, а сейчас ушел отпуск. Сейчас глава региона отдыхает на горнолыжном курорте, сообщает «Подъем».
Ранее к губернатору также обратились родители детей-инвалидов, которые не могут получить необходимые лекарства из-за «социальных экспериментов властей».
Проблема с лекарствами во Владимирской области возникла из-за того, что с 1 января 2021 года закупки лекарств проводит департамент здравоохранения региона, а не больницы и поликлиники, как раньше.
«Отдел лекарственного обеспечения департамента не выполняет свои функции. Предыдущую отлаженную систему разрушили, новая не заработала. Отдел прием граждан не ведет, на звонки не отвечает», - сообщили местные жители, которые не могут получить лекарства.
что во время второй волны коронавируса осенью 2020 года Владимир Сипягин, заразившийся COVID-19, отказался лечиться во Владимире и уехал в Москву. Его госпитализировали в платную клинику, что вызвало возмущение среди местных жителей.
Губернатора заподозрили в том, что он решил не подвергать себя риску в региональных больницах и уехал лечиться в Москву. Сипягин в свое оправдание заявил, что просто заботился о местных жителях и не хотел занимать место в заполненных инфекционных госпиталях.