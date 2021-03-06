В России от коронавируса с начала пандемии скончались более 200 тысяч человек
В России от коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 200 432 человека. Такие данные приводит Росстат. При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от новой инфекции умерли 88 285 человек
В России от коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 200 432 человека. Такие данные приводит Росстат. При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от новой инфекции умерли 88 285 человек.
Согласно данным Росстата, в 2020 году от коронавируса скончались 163 325 человек с подтвержденным коронавирусом. В январе текущего года число умерших составило 37 107 человек, из них у 21 511 человек коронавирус стал основной причиной смерти. Статистики по умершим от COVID-19 за февраль 2021 года пока нет.
Отметим, что данные оперштаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, значительно отличаются от данных Росстата. По подсчетам штаба, жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 88 285 человек.
Ранее г-жа Голикова объясняла разницу в данных «разными методами подсчета».