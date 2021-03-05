Ульяновский чиновник провел опрос о поддержке президента, но удалил его из-за плохого результата
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам ЖКХ Александр Потапов устроил в своем Twitter опрос с целью выяснить уровень народной поддержки президента Владимира Путина
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам ЖКХ Александр Потапов устроил в своем Twitter опрос с целью выяснить уровень народной поддержки президента Владимира Путина. Результат онлайн-голосования оказался неутешительным, поэтому чиновнику пришлось спешно удалять публикацию.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Руслан Шаведдинов сообщил, что Александр Потапов упомянул результаты опроса «Левада-центра», согласно которым 48% россиян не желают видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.
Ульяновский чиновник решил проверить, так ли это, и опубликовал в Twitter альтернативный опрос, чтобы «ткнуть лбом в суровую реальность социологов из «Левады»». В итоге 55% проголосовавших пользователей выбрали вариант «против Путина», а советник губернатора удалил опрос.
Александр Потапов заявил об «атаке» и заявил, что до «вброса» Владимира Путина якобы поддержали 86%.