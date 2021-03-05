Жители подмосковной деревни пожаловались на дым и едкий запах с полигона «Кулаковский»
Жители деревни Манушкино Московской области пожаловались на смог и едкий запах с мусорного полигона «Кулаковский», который располагается всего в 300 метрах от жилых домов
Жители деревни Манушкино Московской области пожаловались на смог и едкий запах с мусорного полигона «Кулаковский», который располагается всего в 300 метрах от жилых домов.
Власти Подмосковья ранее обещали рекультивировать свалку и выделили на эти цели 1,2 млрд рублей. Именно такая сумма фигурировала в контракте правительства региона с ООО «Уваровский ПМК-22».
Издание Readovka сообщает, что экологи были крайне недовольны проектом рекультивации «Кулаковского». Специалисты отметили, что на территории полигона не производилась газовая разведка, а газосжигательные установки были выбраны, исходя из «среднестатистического состава биогаза». Все это может еще больше усилить негативное влияние на окружающую среду, так как из-за недостатков проекта рекультивации в воздух могут попадать яды и канцерогены.
В октябре 2020 года на полигоне проводился пробный запуск газосжигательных установок, в которых не был предусмотрен отвод для сбора фильтрата. После этого местные жители сообщили, что обнаружили на автомобилях и других поверхностях странный налет. Впрочем, чиновников и подрядчиков это не смутило, а производство было запущено.
Сейчас жители Манушкино, проживающие рядом со свалкой, жалуются на дым и едкий запах. В связи с этим активисты направили обращение о ситуации на полигоне в Общественную палату.