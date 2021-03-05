05 марта 2021, 15:59
Жители Краснодарского края сообщили о массовой гибели птиц и дельфинов
Жители Краснодарского края в социальных сетях сообщают о массовой гибели птиц и дельфинов. Трупы животных находят на берегу Черного моря практически ежедневно в течение месяца
Фото: Telegram-канал "Выводы на чистоту"
Жители Краснодарского края в социальных сетях сообщают о массовой гибели птиц и дельфинов. Трупы животных находят на берегу Черного моря практически ежедневно в течение месяца.
Причина гибели птиц и дельфинов неизвестна. По одной из версий, животные могли погибнуть из-за утечки нефтепродуктов из сухогруза. Также рассматривается версия о нехватке пропитания и холодной погоды.
«АиФ-Кубань» сообщает, что мертвых животных находили жители Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе.
В Росприроднадзоре, которым руководит Светлана Радионова, затруднились назвать причину гибели птиц и дельфинов. В ведомстве заявили, что сейчас проводится проверка.