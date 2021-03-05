Минюст РФ отчитался перед Советом Европы о мерах по искоренению пыточных условий содержания арестантов
Министерство юстиции России направило в Комитет Министров Совета Европы (КМСЕ) план действий по исполнению решения Европейского суда по правам человека по делу «Томов и другие против России»
Министерство юстиции России направило в Комитет Министров Совета Европы (КМСЕ) план действий по исполнению решения Европейского суда по правам человека по делу «Томов и другие против России».
В 2019 году Страсбургский суд признал бесчеловечными условия транспортировки заключенных в России. В ЕСПЧ тогда отметили, что рассматривают данную проблему как системную. От российских властей суд потребовал принять меры для исправления ситуации с бесчеловечным обращением с заключенными, сообщают «Открытые медиа».
Минюст РФ в своем плане действий сообщил, что во ФСИН готовы изменить условия перевозки заключенных. Так, в автозаках установят решетки для улучшения вентиляции и химические туалеты. Заключенных во время перевозки обещали обеспечить едой и питьем. Российское министерство отчиталось, что новые автозаки уже поступают во ФСИН.
Помимо этого, Минюст заявил, что компенсация российским заключенным за «мучительное» пребывание в автозаке может достигать 500 тысяч рублей. Напомним, что федеральный закон о выплате компенсация за бесчеловечные условия содержания под стражей в России вступил в силу в конце 2019 года.