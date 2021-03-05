05 марта 2021, 14:56
Норвегия решила присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ареста Навального
Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза, которые были введены в отношении российских чиновников и силовиков из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны
Фото: radiosputnik.ria.ru
Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза, которые были введены в отношении российских чиновников и силовиков из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз ввел персональные визовые и финансовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников из Администрации президента РФ, а также руководителей российских силовых ведомств – ФСБ, ФСИН, Следственного комитета, Росгвардии и Генпрокуратуры.
Санкции из-за отравления и ареста Алексея Навального также ввели власти США. Госдепартамент страны пообещал более «экстремальные» санкции, если в России и дальше будут нарушать права человека.