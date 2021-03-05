05 марта 2021, 14:47
Архангельские полицейские отказались заводить дело из-за «пикета снеговиков»
Архангельские полицейские не стали составлять протокол в отношении жительницы деревни Зачачье Елены Калининой, которая ранее опубликовала в соцсети фотографии снеговиков с плакатами «Долой царя»
Фото: ВКонтакте/Елена Калинина
Архангельские полицейские не стали составлять протокол в отношении жительницы деревни Зачачье Елены Калининой, которая ранее опубликовала в соцсети фотографии снеговиков с плакатами «Долой царя».
Напомним, что «пикет снеговиков» состоялся 26 января, а на следующий день силовики изъяли у снежных фигур плакаты. Елену Калинину задержали, но затем отпустили без составления протокола.
По итогам проверки, которая проводилась в рамках административной статьи о нарушении порядка проведения митингов, полицейские решили не заводить дело против Калининой. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
«Снеговики оправданы. Я за них рада!», - написала в соцсети «ВКонтакте» активистка.