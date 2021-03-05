Сотовый оператор МТС запустил пилотную сеть 5G
В пресс-релизе оператора связи говорится, что сеть 5G будет доступна в 14 популярных местах столицы. Абоненты МТС, имеющие смартфоны с поддержкой 5G, смогут подключиться к интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками
Сотовый оператор «большой тройки» МТС запустил в Москве первую в стране пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц.
В пресс-релизе оператора связи говорится, что сеть 5G будет доступна в 14 популярных местах столицы. Абоненты МТС, имеющие смартфоны с поддержкой 5G, смогут подключиться к интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.
Президент МТС Алексей Корня отметил, что пользователи сети 5G получат преимущества при загрузке «тяжелого контента», просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр.
Сеть 5G доступна в Никольском пассаже, Ветошном переулке, на Лубянской площади, на Большой лубянке, в Центральном детском магазине, на Никольской улице, в отеле «St. Regis Москва Никольская», в ЦУМе, Петровском пассаже, в парке «Зарядье», в парке Горького, на катке ВДНХ, в «Сколково», на Воробьевых годах и в других популярных у москвичей и гостей столицы местах.