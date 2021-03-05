«Альянс врачей» включили в реестр инагентов за «распространение мнений о государственной политике»
По версии ведомства, «Альянс врачей» организовывал митинги, распространял «мнения о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», участвовал в деятельности, «направленной на получение определенного результата на выборах»
Стала известна причина включения независимого профсоюза «Альянс врачей» в реестр НКО-иностранных агентов.
Минюст РФ считает, что профсоюз врачей занимается политической деятельностью и одновременно с этим получает иностранное финансирование.
По версии ведомства, «Альянс врачей» организовывал митинги, распространял «мнения о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», участвовал в деятельности, «направленной на получение определенного результата на выборах» и вовлекал в эту деятельность других граждан.
«Иностранным финансированием» стали пожертвования профсоюзу от восьми граждан, проживающих за границей.
Пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова в беседе с «МБХ медиа» заявила, что у них нет информации о средствах, которые организации перечислили иностранные граждане. Захарова отметила, что профсоюз существует на членские взносы российских медиков и на пожертвования российских граждан, которых волнует состояние отечественной медицины.