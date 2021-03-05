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05 марта 2021, 12:57

Агентство ТАСС потратит 6,9 млн рублей на покупку автомобиля с целью «обновления автопарка»

В опубликованной на портале госзакупок заявке говорится о модели ROYAL (3.3 T-GDI 8AT 4WD) «или ее эквиваленте». В техзадании указано, что кузов автомобиля должен быть черного цвет, а салон отделан черной натуральной кожей и деревом

Агентство ТАСС потратит 6,9 млн рублей на покупку автомобиля с целью «обновления автопарка»
Фото: ТАСС

Государственное информационное агентство ТАСС выделило 6,9 млн рублей на покупку автомобиля бизнес-класса Genesis G90.

В опубликованной на портале госзакупок заявке говорится о модели ROYAL (3.3 T-GDI 8AT 4WD) «или ее эквиваленте». В техзадании указано, что кузов автомобиля должен быть черного цвет, а салон отделан черной натуральной кожей и деревом. Автомобиль должен быть оснащен трехзонным климат-контролем и раздельными VIP креслами для задних пассажиров.

Покупка автомобиля за 7 млн рублей для агентства ТАСС обосновывается необходимостью обновления автопарка.

«МБХ медиа» отмечает, что только за последние два года информагентство потратило на покупку машин 11 млн рублей.

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