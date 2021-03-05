Новосибирский суд признал незаконным требование к осужденным передвигаться по колонии с руками за спиной
Новосибирская прокуратура добилась в суде отмены приказа начальника исправительной колонии №8, который обязывал арестантов передвигаться по территории учреждения с заведенными за спину руками
Новосибирская прокуратура добилась в суде отмены приказа начальника исправительной колонии №8, который обязывал арестантов передвигаться по территории учреждения с заведенными за спину руками.
Администрация ИК-8 считает, что осужденные должны передвигаться по колонии «строем с положением рук сзади с целью профилактики передачи запрещенных предметов между осужденными».
Прокуратура сочла соответствующий приказ начальника колонии незаконным и требовала его отменить. По данным ведомства, передвигаться с руками за спиной за пределами камер должны только осужденные на пожизненный срок, а также арестанты, которые находятся в ШИЗО и одиночных камерах.
Суд в этом споре встал на сторону прокуратуры. В решении суда отмечается, что новосибирская колония №8 является исправительным учреждением строгого, а не особого режима, поэтому приказ о положении рук за спиной является незаконным.