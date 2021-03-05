Россияне подготовили петицию с призывом к Владимиру Путину привиться «Спутником V»
Авторы петиции отмечают, что темпы вакцинации населения в России остаются очень низкими, поэтому президент мог бы своим личным примером ускорить этот процесс
На платформе Change.org появилась петиция с призывом к президенту Владимиру Путину привиться российской вакциной против коронавируса «Спутник V».
Авторы петиции отмечают, что темпы вакцинации населения в России остаются очень низкими, поэтому президент мог бы своим личным примером ускорить этот процесс.
В петиции говорится, что глава государства имеет не только юридические обязанности, но и моральные. Кроме того, многие россияне опираются на мнение Владимира Путина. В этой связи можно сделать вывод, что граждане начнут массово ставить прививки от коронавируса, если глава государства на свое примере докажет безопасность отечественной вакцины.
«Я считаю, что данный процесс должен быть абсолютно прозрачным, чтоб вселить уверенность граждан в необходимости данной процедуры, показать им, что риски минимальны», - говорится в петиции.
Напомним, журналисты неоднократно интересовались у Владимира Путина, почему он не делает себе прививку от COVID-19 российской вакциной. Сначала его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент не может использовать несертифицированную вакцину. Затем уже сам Путин заявил, что не делает прививку из-за возраста. После того, как Минздрав разрешил вакцинировать граждан старше 60 лет, президент объяснил отказ от вакцинации против коронавируса своим личным прививочным календарем. Ему нужно сначала сделать прививку от гриппа и пневмококка.