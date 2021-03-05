Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил про планы Тиграна Кеосаяна переснять «Белорусский вокзал»
Иван Ургант в своей авторской программе «Вечерний Ургант» на государственном Первом канале пошутил про планы режиссера Тиграна Кеосаяна снять ремейк фильма о Великой Отечественной войне «Белорусский вокзал»
Иван Ургант в своей авторской программе «Вечерний Ургант» на государственном Первом канале пошутил про планы режиссера Тиграна Кеосаяна снять ремейк фильма о Великой Отечественной войне «Белорусский вокзал». Напомним, что Тигран Кеосаян приходится мужем главреду гостелеканала RT Маргарите Симоньян.
«Сейчас главное ведь что — нужно получить финансирование на картину, потому что очевидно, что картина нужна. А где финансирование? В Фонде кино», - отметил Иван Ургант и предположил, что в Фонде кино на это ответили бы песней.
«Нас ждет прокат успешный,
Но нам не важен он.
Сомненья прочь,
Уходит в ночь, конечно,
Десятый невозвратный миллион.
Десятый невозвратный миллион» . (на мотив песни из к/ф «Белорусский вокзал»).
Напомним, 3 марта в Facebook киностудии «Мосфильм» появилась информация о том, что Тигран Кеосаян снимет современную версию фильма «Белорусский вокзал», который будет называться «Бессмертные». Позже эта новость была удалена, а сам режиссер опроверг информацию о съемках ремейка.
При этом режиссер «Белорусского вокзала» рассказал в эфире «Эха Москвы», что обсуждал с Кеосаяном тему съемок ремейка, но заявил ему, что против такой инициативы.
Отметим также, что шутка Ивана Урганта про «невозвратный миллион» отсылает к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) о съемках патриотической комедии «Крымский мост». Снимать картину доверили Тиграну Кеосаяну и Маргарите Симоньян, а бюджет фильма составил около 100 мн рублей. По данным борцов с коррупцией, половина этих денег ушла на гонорары супругам и их родственникам.