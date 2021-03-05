США обвинили Россию в блокировке решения о привлечении Башара Осада к ответственности за химоружие
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности обвинила Россию в попытках заблокировать решение о привлечении президента Сирии Башара Асада к ответственности за использование химического оружия
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности обвинила Россию в попытках заблокировать решение о привлечении президента Сирии Башара Асада к ответственности за использование химического оружия.
Представитель США заявила, что режим Башара Асада хочет избежать ответственности за использование химоружия и препятствует проведению независимого расследования. При этом союзники г-на Асада, в первую очередь Россия, пытаются блокировать усилия по привлечению виновных к ответственности.
По словам Линды Томас-Гринфилд, российские власти защищают режим Башара Асада, критикуют работу ОЗХО (Организация по запрещению химоружия) и мешают привлечению президента Сирии к ответственности.
Отметим, что у Запада к России также есть вопросы по поводу использования химического оружия в связи с отравлением Сергея Скрипаля и Алексея Навального боевым ядом «Новичок».