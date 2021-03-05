05 марта 2021, 10:24
Власти США и Великобритании обсуждают «экстремальные» санкции против России
Власти США и Великобритании обсуждают введение «экстремальных» санкций против России из-за применения химического оружия и отказа от расследования по факту отравления Алексея Навального
Власти США и Великобритании обсуждают введение «экстремальных» санкций против России из-за применения химического оружия и отказа от расследования по факту отравления Алексея Навального. На этот раз под санкции могут попасть близкие к режиму Владимира Путина олигархи, о чем давно просят соратники оппозиционера.
Агентство Bloomberg сообщает, что в рамках «закона Магнитского» санкции планируется ввести в отношении российских бизнесменов, причастных к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам.
Также сообщается, что в случае еще одного нарушения Россией запрета на применение химического оружия, США введут санкции против российского госдолга. Этот шаг источники агентства назвали «экстремальным».