На Кузбассе у матери изъяли ребенка с синдромом Денди-Уокера, а в приюте девочка скончалась
В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области сотрудница органов опеки из-за конфликта с местной жительницей изъяла у нее годовалую дочь, а через некоторое время ребенок скончался. У девочки отсутствовал глотательный рефлекс, поэтому ей необходим был постоянный уход
В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области сотрудница органов опеки из-за конфликта с местной жительницей изъяла у нее годовалую дочь, а через некоторое время ребенок скончался. У девочки отсутствовал глотательный рефлекс, поэтому ей необходим был постоянный уход.
Подробности этой истории рассказали подписчики сообщества «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в соцсети «ВКонтакте».
16 января 2021 года медицинские работники пришли к местной жительнице по имени Алена для проведения осмотра ее годовалой дочери с синдромом Денди-Уокера. Женщина сообщила, что не может открыть дверь, поскольку ее сожитель запер дверь снаружи и ушел на работу.
Алена предложила врачам прийти попозже, однако они вызвали инспекторов подразделения МВД по делам несовершеннолетних (ПДН) и сотрудников опеки. Проверяющие взломали дверь в квартиру, после чего убедились, что с ребенком все в порядке, у него есть еда и лекарства.
Однако между матерью девочки и сотрудницей опеки произошел конфликт, поскольку последняя «вела себя вызывающе». Итогом этого конфликта стало то, что Алену вызвали в Следственный комитет по заявлению сотрудницы опеки, а ребенка изъяли и направили в больницу. После допроса женщину не пустили к дочери, а позже передали ее в дом ребенка.
25 февраля женщине сообщили, что ее дочь скончалась, задохнувшись во время кормления.
Пользователи соцсети также рассказали, что у Алены возникли проблемы с похоронами ребенка, так как сотрудница опеки якобы звонила в агентство ритуальных услуг и просила отказать женщине в захоронении.
Сейчас прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту законности изъятия ребенка у матери и действий сотрудников опеки.