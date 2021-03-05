Авиакомпания «Аэрофлот» предложила сделать платной регистрацию на рейсы в аэропорту
Авиакомпания с государственным участием «Аэрофлот» предложила ввести платную регистрацию пассажиров на рейсы в аэропорту. Данное предложение касается всех авиаперевозчиков
Авиакомпания с государственным участием «Аэрофлот» предложила ввести платную регистрацию пассажиров на рейсы в аэропорту. Данное предложение касается всех авиаперевозчиков.
«Аэрофлот» направил в Министерство транспорта РФ предложение по изменению федеральных авиационных правил (ФАП), которое предполагает убрать из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Представитель авиакомпании Михаил Демин в беседе с «Известиями» отметил, что сейчас все больше пассажиров регистрируются на рейсы онлайн, но тарифы по-прежнему включают в себя плату за регистрацию в аэропорту.
Отметим, что платную регистрацию в аэропорту обычно вводят авиакомпании-лоукостеры, чтобы максимально снизить стоимость билетов.
В Росавиации инициативу «Аэрофлота» не одобрили, поскольку ее реализация чревата высокими социально-негативными рисками.