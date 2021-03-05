05 марта 2021, 07:31
Вице-спикера гордумы Воронежа задержали по делу о мошенничестве на выборах
По данному делу ранее были задержаны вице-мэр по градостроительству Юрий Бавыкин и член политсовета партии Светлана Васькова (оба входят в «Единую Россию»). Чиновники были помещены под домашний арест
Фото: voronej.bezformata.com
Сотрудники Следственного комитета по Воронежской области задержали первого заместителя председателя городской думы Александра Провоторова («Единая Россия»).
«Коммерсант-Черноземье» сообщает, что по месту жительства депутата прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества во время выборов 2020 года.
По данному делу ранее были задержаны вице-мэр по градостроительству Юрий Бавыкин и член политсовета партии Светлана Васькова (оба входят в «Единую Россию»). Чиновники были помещены под домашний арест.
В Следственном комитете пока официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании депутата Александра Провоторова.