В даркнете в продаже появились импортные вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации
«Лаборатория Касперского» сообщает, что в даркнете предлагают купить вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть в продаже и непатентованные вакцины. Препараты можно купить по ценам от 250 до 1200 долларов
На теневых площадках в интернете в продаже появились импортные вакцины против коронавирусной инфекции, которые официально в России не продаются и не предлагаются в больницах.
«Лаборатория Касперского» сообщает, что в даркнете предлагают купить вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть в продаже и непатентованные вакцины. Препараты можно купить по ценам от 250 до 1200 долларов.
Для сравнения, Евросоюз закупает вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech по оптовой цене 18 долларов за дозу. Препарат от Moderna закупается по 32–37 долларов, а от AstraZeneca – по 4-5 долларов за дозу.
Помимо импортных вакцин в даркнете можно купить поддельные сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус, которые требуются для поездок за границу.
Так, справка о вакцинации европейского образца продается за 20-25 долларов, а отрицательный тест – за 3,5-5 тысяч рублей, сообщает РБК.
В «Лаборатории Касперского» предупреждают, что объявления о продаже вакцин и справок могут размещать, в том числе, и мошенники.