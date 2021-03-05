Меню
Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
05 марта 2021, 07:11

В даркнете в продаже появились импортные вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации

«Лаборатория Касперского» сообщает, что в даркнете предлагают купить вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть в продаже и непатентованные вакцины. Препараты можно купить по ценам от 250 до 1200 долларов

В даркнете в продаже появились импортные вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации

На теневых площадках в интернете в продаже появились импортные вакцины против коронавирусной инфекции, которые официально в России не продаются и не предлагаются в больницах.

«Лаборатория Касперского» сообщает, что в даркнете предлагают купить вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть в продаже и непатентованные вакцины. Препараты можно купить по ценам от 250 до 1200 долларов.

Для сравнения, Евросоюз закупает вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech по оптовой цене 18 долларов за дозу. Препарат от Moderna закупается по 32–37 долларов, а от AstraZeneca – по 4-5 долларов за дозу.

Помимо импортных вакцин в даркнете можно купить поддельные сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус, которые требуются для поездок за границу.

Так, справка о вакцинации европейского образца продается за 20-25 долларов, а отрицательный тест – за 3,5-5 тысяч рублей, сообщает РБК.

В «Лаборатории Касперского» предупреждают, что объявления о продаже вакцин и справок могут размещать, в том числе, и мошенники.

Материалы по теме
Глава Забайкалья пытался записаться на прививку от коронавируса через горячую линию. У него ничего не вышло
В Одессе около 30 медиков почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом AstraZeneca
В США сообщили о создании «молодежной» вакцины против коронавируса
Сейчас на главной
Россияне задолжали банкам рекордную сумму по ипотечным кредитам
кредиты
Россияне задолжали банкам рекордную сумму по ипотечным кредитам
Россияне за 2020 год задолжали банкам по ипотечным кредитам 9,07 трлн рублей, что является рекордным показателем. Из этой суммы 71,1 млрд рублей – это просроченные кредиты на жилье
Светлана Тихановская занялась поиском швейцарских активов Александра Лукашенко
санкции против белоруссии
Светлана Тихановская занялась поиском швейцарских активов Александра Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов Александра Лукашенко, против которого были введены санкции
Власти нужны лояльные правозащитники
совет по правам человека
Власти нужны лояльные правозащитники
Совет по правам человека при президенте России изменил свою структуру, упразднив почти половину рабочих комиссий. Правозащитники говорят, что после такой «реформы» организация станет более закрытой
ВНЖ в обмен на лояльность
ВНЖ
ВНЖ в обмен на лояльность
Российские власти стали отказывать гражданам соседних республик в предоставлении вида на жительство из-за их участия в акциях протеста. Об этом журналистам сообщили несколько иностранцев, которые пытались продлить ВНЖ, но получили отказ
Авторская колонка
О руководстве страной
Всю вторую половину войны Гитлер почти постоянно жил в загородных резиденциях – приезжал в Берлин изредка, по ночам – чтобы не видеть разрушений города за окном машины и копошащихся на руинах берлинцев. Мне кажется, подобная модель управления действует почти во всех авторитарных странах.
Авдерин Валерий
Власти Германии объявили о продлении карантина до конца марта
карантин
Власти Германии объявили о продлении карантина до конца марта
Германия объявила о продлении карантина по коронавирусу, но гражданам обещают смягчить некоторые ограничения, если позволит эпидемиологическая обстановка. Жесткий карантин в стране был введен еще в конце 2020 года
Российские авиакомпании почти в два раза повысили стоимость билетов за границу
авиакомпании
Российские авиакомпании почти в два раза повысили стоимость билетов за границу
Российские авиакомпании с начала 2021 года значительно повысили цены на билеты, как на международных, так и на внутренних направлениях. Таким образом перевозчики хотят покрыть часть убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса
ФСБ предотвратила теракт «из ненависти к действующей власти»
предотвращение терактов
ФСБ предотвратила теракт «из ненависти к действующей власти»
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Калининградской области на одном из объектов энергетики региона. В ФСБ сообщили, что мотивом злоумышленника была «ненависть к действующей власти»
Штаб Алексея Навального анонсировал новую акцию протеста
акции протеста
Штаб Алексея Навального анонсировал новую акцию протеста
Штаб Алексея Навального сообщил о подготовке новых акций в поддержку арестованного оппозиционера. Когда состоится следующий «удар по Путину», как назвали митинг сторонники политика, не сообщается
В мире
Госдеп США анонсировал второй раунд принятия санкций против России из-за Навального
В ведомстве не уточнили, какие именно санкции ждут Россию, но заявили, что этого еще можно избежать. Для отмены новых санкций Москва должна задекларировать свое химическое оружие, а затем его уничтожить
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского лагеря в парке 19 века
Крым
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского лагеря в парке 19 века
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского оздоровительного лагеря в парке курортного поселка Форос. Проверка проводилась в связи с тем, что местные жители пожаловались на эту стройку президенту Владимиру Путину
Instagram удалил 530 подозрительных аккаунтов
акции протеста
Instagram удалил 530 подозрительных аккаунтов
Сотрудники Facebook обнаружили в Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от протестных акций 23 и 31 января. Эти аккаунты публиковали мемы с критикой протестов и их участников
Кто девушку танцует, тот ее и назначает
Роснефть
Кто девушку танцует, тот ее и назначает
Бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль предложили в качестве кандидата в члены совета директоров государственной компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства
Александр Шестун: «Ощущаю себя в тверском СИЗО №1, как в фашистском концлагере»
александр шестун
Александр Шестун: «Ощущаю себя в тверском СИЗО №1, как в фашистском концлагере»
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был внезапно этапирован из СИЗО «Матросская тишина» в неизвестном направлении
«Чтобы условная прокурор Фролова знала…»
антироссийские санкции
«Чтобы условная прокурор Фролова знала…»
Соратники Алексея Навального намерены добиваться от США и Евросоюза расширения санкций против чиновников, бизнесменов и иных лиц, близких к президенту Владимиру Путину
Независимый профсоюз «Альянс врачей» внесли в реестр иностранных агентов
иностранные агенты
Независимый профсоюз «Альянс врачей» внесли в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Авторская колонка
По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова
Смотрю - под публикацией на V1 куча злобных комментариев из разряда чуть ли не расстрелять парня. «Пусть сядет в тюрьму и подумает». Такой угрюмый патриотизм. Злобный, из серии «мы вас научим родину любить, суки!»
Анипкин Михаил
В Санкт-Петербурге открыли памятник умершим от коронавируса медработникам
коронавирус
В Санкт-Петербурге открыли памятник умершим от коронавируса медработникам
В церемонии открытия мемориала в память о погибших врачах и медработниках приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор северной столицы Александр Беглов